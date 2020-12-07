استمع لاذاعتنا

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 7 - ديسمبر - 2020 8:37 صباحًا
الدولار

الدولار

A A A
طباعة المقال

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاثنين 7/12/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.

وتخلّف لبنان في مارس عن تسديد ديونه الخارجية، للمرة الأولى في تاريخه. وأقرّت الحكومة نهاية أبريل خطة اصلاح اقتصادية، طلب لبنان على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. ويعقد مسؤولون من الطرفين اجتماعات متلاحقة منذ الشهر الماضي.ويتعيّن على الحكومات المقبلة إجراء إصلاحات فعليّة “لإعادة النظام المالي والاقتصادي إلى الوضع السليم”.

ويمكن لأي “تغيير بنيوي مماثل أن يضع حداً للنموذج السياسي، حيث تعمل الزمر الفاسدة والتي تخدم ذاتها، على الاستيلاء على موارد الدولة والممتلكات العامة وإعادة توزيعها”، وفق المصدر ذاته.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

نادي قضاة لبنان
نادي القضاة: حان وقت إقرار قانون إستقلالية القضاء الحقيقي الآن
المدارس في لبنان
مدارس سير وبقرصونا ـ الضنية تمدد التعليم عن بعد حتى 13 كانون الأول
الجيش اللبناني
مداهمة للجيش في برقايل وتوقيف ثلاثة من مطلقي النار في الهواء

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ديانا فاخوري
النشرة الإخبارية الأولى لـ”صوت بيروت إنترناشونال” مع ديانا فاخوري
لقاح كورونا
تحديد مدة المناعة بعد تلقي اللقاح ضد كورونا
صورة توضيحية من نسج الخيال لـ مثلث برمودا
سبب صادم … خبير يكشف حقيقة اختفاء الطائرات فوق مثلث برمودا