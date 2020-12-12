سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 12 و13/12/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار ‏وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل ‏التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.‏

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 ‏أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد ‏والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.‏

وتخلّف لبنان في مارس عن تسديد ديونه الخارجية، للمرة الأولى في ‏تاريخه. وأقرّت الحكومة نهاية أبريل خطة اصلاح اقتصادية، طلب ‏لبنان على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. ويعقد مسؤولون ‏من الطرفين اجتماعات متلاحقة منذ الشهر الماضي.‏

ويتعيّن على الحكومات المقبلة إجراء إصلاحات فعليّة “لإعادة النظام ‏المالي والاقتصادي إلى الوضع السليم”.‏

ويمكن لأي “تغيير بنيوي مماثل أن يضع حداً للنموذج السياسي، حيث ‏تعمل الزمر الفاسدة والتي تخدم ذاتها، على الاستيلاء على موارد ‏الدولة والممتلكات العامة وإعادة توزيعها”، وفق المصدر ذاته.‏