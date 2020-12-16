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سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم

منذ ساعة واحدة
الدولار

الدولار

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أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاربعاء 16/12/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

في السياق، أشار الخبير المالي والاقتصادي دان قزي الى أن قراروقف الدعم نهاية السنة الحالية سياسي أكثر مما هو تقني وما منأساسقانوني يلزم حاكم المصرف المركزي الوقوف عند عتبة الـ 17 مليارونصف لأن كل الأموال الموجودة في الاحتياطي هي من ودائعالناس.‏

وفي حديث الىصوت كل لبنانأوضح قزي أن المسار السلبيلناحية تعثر تشكيل الحكومة ينعكس سلبا على سعر صرف الدولار معتعزيز الطلب عليه.‏

وعن رفع المصارف رأسمالها رأى قزي أن الامر مرتبط بمدى جديةالخطوة وإذا لم يلق تجاوبا من قبل أصحاب المصارف فتسقط الملكيةعنهموتتحول للمصرف المركزي.‏

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولاروفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدلالتضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.‏

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 ‏أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفسادوالفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.‏

وتخلّف لبنان في مارس عن تسديد ديونه الخارجية، للمرة الأولى فيتاريخه. وأقرّت الحكومة نهاية أبريل خطة اصلاح اقتصادية، طلبلبنانعلى أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. ويعقد مسؤولونمن الطرفين اجتماعات متلاحقة منذ الشهر الماضي.‏

ويتعيّن على الحكومات المقبلة إجراء إصلاحات فعليّةلإعادة النظامالمالي والاقتصادي إلى الوضع السليم”.‏

ويمكن لأيتغيير بنيوي مماثل أن يضع حداً للنموذج السياسي، حيثتعمل الزمر الفاسدة والتي تخدم ذاتها، على الاستيلاء على مواردالدولة والممتلكات العامة وإعادة توزيعها، وفق المصدر ذاته.‏

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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