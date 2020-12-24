استمع لاذاعتنا

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم

منذ 12 ساعة
الدولار

الدولار

A A A
طباعة المقال

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الخميس 24/12/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.
ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 أكتوبر احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.

وتخلّف لبنان في مارس عن تسديد ديونه الخارجية، للمرة الأولى في تاريخه. وأقرّت الحكومة نهاية أبريل خطة اصلاح اقتصادية، طلب لبنان على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. ويعقد مسؤولون من الطرفين اجتماعات متلاحقة منذ الشهر الماضي.ويتعيّن على الحكومات المقبلة إجراء إصلاحات فعليّة “لإعادة النظام المالي والاقتصادي إلى الوضع السليم”.

ويمكن لأي “تغيير بنيوي مماثل أن يضع حداً للنموذج السياسي، حيث تعمل الزمر الفاسدة والتي تخدم ذاتها، على الاستيلاء على موارد الدولة والممتلكات العامة وإعادة توزيعها”، وفق المصدر ذاته.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

إصابات جديدة بفيروس كورونا
خوري: كلما أجرينا فحوصات أكثر كلما اكتشفنا إصابات أكثر بكورونا
بلدية طرابلس
تفاصيل المستندات المطلوبة للاستفادة من الـ400 الف ليرة من بلدية طرابلس
شارل رزق
شارل رزق: هل يتوّج العهد القوي بإعادتنا إلى الإنتداب؟

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

جوزف البجاني وعائلته
كاتم الصوت يرعب اللبنانيين … فما هو السر الذي مات مع جوزف بجاني؟
الام الظهر
إذا شعرت بهذه الآلام في ظهرك فهي ليست عادية بل ناتجة عن كورونا
قرية وادي المر في سلطنة عمان
قرية مدفونة تحت الرمال يلفها الغموض …هذه قصة “وادي المر” في سلطنة عمان