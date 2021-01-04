برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم

منذ ساعة واحدة
الدولار

الدولار

A A A
طباعة المقال

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاثنين 4/1/2021 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

وتخلّف لبنان في مارس عن تسديد ديونه الخارجية، للمرة الأولى في تاريخه.

وأقرّت الحكومة نهاية أبريل خطة اصلاح اقتصادية، طلب لبنان على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. ويعقد مسؤولون من الطرفيناجتماعات متلاحقة منذ الشهر الماضي.

ويتعيّن على الحكومات المقبلة إجراء إصلاحات فعليّةلإعادة النظام المالي والاقتصادي إلى الوضع السليم”.

ويمكن لأيتغيير بنيوي مماثل أن يضع حداً للنموذج السياسي، حيث تعمل الزمر الفاسدة والتي تخدم ذاتها، على الاستيلاء على مواردالدولة والممتلكات العامة وإعادة توزيعها، وفق المصدر ذاته.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

الوزير حمد حسن وبشارة الاسمر
حسن: للإقفال مدة أسبوعين قابلة للتجديد
مجد حرب
مجد حرب: عدم الرقابة يحول جمعية القرض الحسن الى ماكينة تبييض أموال
حزب الله
نائب قائد فيلق القدس: لدى حزب الله صواريخ أكثر مما يتخيل الإسرائيليون

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

العام الأتعس في تاريخ البشرية
إليكم السنة الأتعس في تاريخ البشرية
اليسا
إليسا تعلق على الحرس الثوري: شو هالفجور … وين الدولة من هالحكي؟
الأسترالي بين مكماهون استفاق من غيبوبته يتحدث لغة الماندرين الصينية
منهم من استيقظ يتحدث بلغة جديدة…هكذا غيرت إصابة على مستوى الدماغ حياة 10 أشخاص