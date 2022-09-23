سعيد: أحمّل حزب الله مسؤوليّة تنظيم رحلات زوارق الموت إلى أوروبا

أشار النائب السابق “فارس سعيد”، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر” الى أنّ “اطروحة “لقاء سيدة الجبل” تستند كما “المجلس الوطني” على قناعة لبنانية صافية ان لا حلّ في لبنان من خلال تحييد سلاح حزب الله والاهتمام بشؤون اخرى بحجّة ان السلاح “فوق لبناني”، اتى البيان الثلاثي الفرسي السعودي الاميركي ليؤكّد ما نقوله، الصدق اساس السياسة”.

واعتبر أنّ “خصوم الرئيس عون الذي هو حليف حزب الله بامتياز… يلجأون لدى حزب الله لكسب ودّه ومحاولة ازاحة عون ممّا يضع الجميع تحت مظلّة حزب الله الذي يحسن التعامل مع كل واحد منهم” مشيرًا الى أن “لبنان تحت الاحتلال الايراني، ومواجهته ضرورة من خلال وحدة اللبنانيين. سنحاسب كلّ من تعامل معه”.

كذلك، رأى أنّ “الاستخفاف بالقرار ١٥٥٩ في الـ٢٠٠٤ ساهم في خروج الجيش السوري من لبنان في الـ٢٠٠٥. وأنّ الاستخفاف اليوم بالقرار الثلاثي السعودي الفرسي الاميركي سيساهم في انهيار وضع ايران في لبنان”.

وقال أيضاً: “أحمّل حزب الله مسؤوليّة تنظيم رحلات زوارق الموت باتجاه اوروبا، مستنسخاً سياسة الرئيس اردوغان استخدام فقر الناس والاستخفاف بارواحهم للضغط على الغرب”، مضيفًا “يرفض الشباب الروسي الاستشهاد من احل طموح بوتين، عقبال يللي عنّا”.