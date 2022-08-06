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سعيد الأسمر: هل نحن في نظام تسوده شريعة الغاب؟

منذ 39 ثانية
النائب سعيد الأسمر

النائب سعيد الأسمر

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أسف النائب سعيد الأسمر “أن يتم التعدي على معمل الأولي الذي يُعتبر نموذجاً يُحتذى به بحيث يغذي منطقة جزين ومناطق في إقليمي التفاح والخروب بالكهرباء التي تنتج بواسطة معامل كهرومائية متميزة،واذ أعرب عن تفهّمه لوجع الناس في المناطق المجاورة رفض هذه التحرّكات المشبوهة التدميرية لكلّ مؤسسة فاعلة ومنتجة”.

واستنكر الأسمر “اقتحام معمل الأولي واحتلال وحدات جون وعبد العال حيث تمّ التعرّض للمستخدمين الذين يتابعون عملهم ممّا أدى الى توقف كامل للعمل”.

وسأل الأسمر: “هل نحن في نظام تسوده شريعة الغاب؟”، مؤكداً أنه أجرى الاتصالات مع كافة المراجع المعنية ويتم حالياً تطويق هذا التعدي وانهائه لتعود التغذية في أقرب وقت.

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