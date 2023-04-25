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سعيد: الطبقة الوسطى تعيش إرباكًا.. وأمامها حلّ من اثنين!

منذ 23 ثانية
فارس سعيد

فارس سعيد

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غرّد رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان” فارس سعيد عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “لم أعطِ يومًا أهميّة لما يقال.. وأبذل جهدي لإيصال فكرة واحدة: لا سيادة ولا استقلال إلاّ من خلال الوحدة الإسلاميّة المسيحيّة، وموقفي من حزب الله يتجاوز السياسة أنّه من طبيعة ميثاقيّة لأنّ حزب الله ينسف الشراكة الوطنيّة”.

وأضاف في تغريدة ثانية: “تشكل الطبقة الوسطى مجموعة من المواطنيين الذين لا يسمح دخلهم أن يمدّوا يدهم للحصول على دعم مالي أو مادي من أي جهة، لكن لا يسمح دخلهم أن يؤمنوا حاجات عائلاتهم التي أصبحت مرتفعة، هؤلاء يهاجرون لأنّهم أصحاب شهادات ويعيشون إرباكًا من كل النواحي لا يلحظه أحد عند الفقير أو عند الثري”.

وتابع: “لا أحد يتوجّه إلى الطبقة الوسطى في لبنان:

الأحزاب تنظر إلى الأعداد وهي متوفرة بخاصة لدى الفقراء وتهتم بالأثرياء لدعم مشاريعها.

انهيار الدولة أنهك الطبقة الوسطى وطبقة الموظف “المميّز” في الجيش وقوى الأمن والوظيفة العامة.

انهيار القطاع الخاص في البنك”.

وقال: “أمام الطبقة الوسطى حلّ من اثنين:

النزول درجة في نظام الحياة الاجتماعية والأهلية.

الهجرة”.

وختم: “غالبًا ما تفضل الهجرة وعيش الهبوط في مستوى الحياة إذا حصل.. بعيدًا”.

 

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