سعيد: "حزب الله" اخترق بالنسبيّة كلّ الطوائف

كتب رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان” النائب السابق فارس سعيد، على حسابه عبر منصة “إكس”: “سألني أحدهم عن سبب شلل القوى المعارضة لحزب الله رغم تمثيلها في المجلس النيابي، أجبت أنه قانون الانتخابات حيث حصل الجميع على كراسي نيابية من خلال الصوت التفضيلي”.

وأضاف: “حصل حزب الله على النفوذ السياسي من خلال النسبية”.

وختم سعيد مشيرًا إلى أنّه “بوجود السلاح اخترق الحزب بالنسبيّة كل الطوائف ولم يخرقه أحد”.

سألني احدهم عن سبب شلل القوى المعارضة لحزب الله رغم تمثيلها في المجلس النيابي

اجبت انه قانون الانتخابات حيث

حصل الجميع على كراسي نيابية من خلال الصوت التفضيلي

و حصل حزب الله على النفوذ السياسي من خلال النسبية بوجود السلاح و اخترق بالنسبيّة كل الطوائف و لم يخرقه احد — Fares Souaid (@FaresSouaid) October 2, 2023