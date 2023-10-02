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سعيد: "حزب الله" اخترق بالنسبيّة كلّ الطوائف

منذ 45 دقيقة
فارس سعيد

فارس سعيد

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كتب رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان” النائب السابق فارس سعيد، على حسابه عبر منصة “إكس”: “سألني أحدهم عن سبب شلل القوى المعارضة لحزب الله رغم تمثيلها في المجلس النيابي، أجبت أنه قانون الانتخابات حيث حصل الجميع على كراسي نيابية من خلال الصوت التفضيلي”.

وأضاف: “حصل حزب الله على النفوذ السياسي من خلال النسبية”.

وختم سعيد مشيرًا إلى أنّه “بوجود السلاح اخترق الحزب بالنسبيّة كل الطوائف ولم يخرقه أحد”.

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