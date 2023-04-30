سعيد: حزب الله هجّر سوريّين باتجاه لبنان.. لماذا لا يعيدهم اليوم؟

غرّد رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان” النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا:

لا أزال أعتبر الأسد مجرم حرب.

لم تستدع ١٤ آذار النازحين السوريين، بل أتوا هربًا من الموت وطالبنا بإنشاء مخيمات ورفضت حكومة لبنان.

عرسال وعكار مناطق لبنانيّة تعرضت للاتّهام أنّها إرهابية وزرناها للتضامن.

حزب الله قاتل وقتل وهجّر سوريين باتجاه لبنان لماذا لا يعيدهم اليوم”؟

١-لا ازال اعتبر الاسد مجرم حرب

٢-لم تستدعي ١٤ آذار النازحين السوريين بل اتوا هربا من الموت و طالبنا انشاء مخيمات و رفضت حكومة لبنان

٣-عرسال و عكار مناطق لبنانية تعرضت الى اتهام انها ارهابية و زرناها للتضامن

٤-حزب الله قاتل و قتل و هجّر سوريين باتجاه لبنان لماذا لا يعيدهم اليوم؟ — Fares Souaid (@FaresSouaid) April 30, 2023