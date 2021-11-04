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سعيد: حزب الله يرفض العدالة

4 - نوفمبر - 2021
فارس سعيد

فارس سعيد

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غرّد النائب السابق فارس سعيد على حسابه عبر “تويتر” كاتباً: “جددّت كتلة الوفاء للمقاومة مطالبتها تنحية القاضي طارق البيطار، وبهذا الإصرار يوقّع حزب الله على أوضح صور الوقاحة والفجور السياسي”.

وقال: “استشهد 205، دمرت مدينة، التداعيات النفسية مرعبة، وحزب الله يرفض العدالة إنما… يتقدّم بدعوى ضدّي”.

يذكر أنه أصدرت دائرة التحقيق في جبل لبنان دعوى تبليغ مقدّمة من “حزب الله” بحقّ النائب السابق فارس سعيد، للحضور للإستماع إليه يوم الاثنين في 13 كانون الأول.

وسعيد هو من أكثر مهاجمي سياسة حزب الله والسلاح غير الشرعي. كما وربط سعيد في وقت سابق الازمة بوضع يد إيران على لبنان وبسلاح حزب الله.

وأشار في وقت سابق أيضاً إلى أن المطلوب مقاومة هذا الاحتلال وانما برصانة ومن خلال وضع آلية وخارطة طريق.

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