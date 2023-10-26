سعيد: على فرنجية أن يقول لباسيل "جيت مأخر على زغرتا يا شب"

اعتبر رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان” فارس سعيد، أنّ على سليمان فرنجية أن يقول لجبران باسيل “جيت مأخر على زغرتا يا شب”، لافتًا إلى أنّ “حزب الله أصبح في عالم آخر..”.

أضاف: “نقترب من الساعة صفر:

١- أعلن رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي جهوزيته لدخول غزّة وينتظر الضوء الأخضر

٢- تبرز ضغوط عربيّة وغربيّة ضدّ الاجتياح

٣- يعطي الغرب أولويّة لتحرير الرهائن

٤- تعطي إسرائيل أولويّة للاجتياح بكلفة مدروسة

٥- إيران في اختبار أخلاقي وسياسي حول “وحدة الساحات”.

وتابع سعيد “يبادر” البعض في لبنان:

١- لن يقبل حزب الله حتى بسليمان فرنجية رئيسًا اليوم

٢- لأنه لن يقبل شراكة ولو شكليّة للجمهورية اللبنانية معه

٣- يحتكر القرار الوطني

٤- إذا نجح في احتواء الأحداث سيرتدّ علينا ويعلن الانتصار المطلق

٥- إذا دخلت إيران الحرب سيحارب

لا قيمة لديه لأي حساب آخر”.

وقال سعيد أيضًا “مطلوب اليوم:

١- شرح خطورة الحرب التي تقسم العالم بين معسكرين

٢- العمل حتى لا يتسللّ الانقسام الإسلامي المسيحي إلى الجسم اللبناني

٣- “دعم قضيّة فلسطين” و”رفض إقحام لبنان” شعار وليس مبادرة

٤- المطلوب من اللبنانيين العمل

٥- العمل لسلام لبنان والمنطقة ولكل شعوبها

السلام هو خلاصنا”.