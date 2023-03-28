سعيد: عودة "القومي" إلى "العمل المسلّح" أمرٌ مقلقٌ وخطير

اعتبر رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان” النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على “تويتر”، أنّ “إعلان الحزب القومي الاجتماعي العودة إلى العمل المسلّح مقلق وخطير. نطالب بأجوبة من: أولًا السلطات الامنيّة، وثانيًا حزب الله” العالم والعارف بكل شيء”، وثالثًا الحزب القومي نفسه”.

اعلان الحزب القومي الاجتماعي العودة الى العمل المسلّح مقلق و خطير

نطالب باجوبةً من

١-السلطات الامنيّة

٢-حزب الله"العالم و العارف بكل شيء"

٣-الحزب القومي نفسه — Fares Souaid (@FaresSouaid) March 28, 2023

وفي تغريدة ثانية، قال سعيد: “فشلت الأحزاب التقليدية في استمالة النواب التغييريّين. تعمل الأحزاب لوضع يدها على قرار النواب واستخدام أصواتهم في لعبة السلطة، يرفض النواب التعامل البراغماتي في السياسة ممّا يؤدّي إلى شلل حركتهم. المطلوب أوضح صور الالتزام السياسي مقابل أقصى درجات التعامل البراغماتي”.

وأضاف: “من حقنا على النواب معرفة مصير الانتخابات البلديّة والاختباريّة. هل هناك تمديد للمجالس المحليّة بموجب قانون صادر عن مجلس النواب؟ هل هناك انتخابات؟ هل تسلّم المجالس المحليّة ومن ضمنها الاختياريّة سلطتها إلى القائم مقام والمحافظ؟ ماذا عن شؤون الناس؟ هل سندخل في صراع طائفي جديد”؟

من حقنا على النواب معرفة مصير الانتخابات البلديّة و الاختباريّة

هل هناك تمديد للمجالس المحليّة بموجب قانون صادر عن مجلس النواب؟

هل هناك انتخابات؟

هل تسلّم المجالس المحليّة و من ضمنها الاختياريّة سلطتها الى القائم مقام و المحافظ؟

ماذا عن شؤون الناس؟

هل سندخل في صراع طائفي جديد؟ — Fares Souaid (@FaresSouaid) March 28, 2023