الخميس 7 شوال 1444 ﻫ - 27 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سعيد: لا حلّ إلاّ بمعراب 2.. وإلاّ انتخاب حتميّ لسليمان فرنجيّة

منذ دقيقة واحدة
فارس سعيد

فارس سعيد

A A A
طباعة المقال

اعتبر رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان” فارس سعيد عبر حسابه على “تويتر”، أنّ “البعض صدّق أن الدول تتصرّف دائمًا وإلى الأبد كـ “أمّ حنون” وهم اليوم يعارضون فرنسا. تتبدّل المصالح وعلى بعض القوى السياسيّة التواضع وإعادة النظر بسلوكها. أين هي اليوم من ترسيم الحدود مع إسرائيل وضمان الاستثمارات؟ في الحوار السعودي – الإيراني؟ في الحرب الباردة الجديدة”.

وأضاف سعيد في تغريدة ثانية: “لا حلّ إلاّ بمعراب 2 أو بريستول 2، وإلاّ انتخاب حتمي لسليمان فرنجيّة. انتظار عودة هذا السفير وزيارة ذاك الوزير.. مخجل وغير مفيد”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير التربية عباس الحلبي
    وزير التربية مدّد مهلة قبول طلبات امتحانات الكولوكيوم للعام 2023
    عمليات الإجلاء من السودان إلى ميناء جدة
    اشتباكات السودان
    وصول الدفعة الثانية من اللبنانيّين العائدين من السودان إلى جدة
    اعتصام لموظفي مستشفى عبد الله الراسي الحكومي في طرابلس
    بعد حرمانهم من "صيرفة".. اعتصام لعشرات الموظفين أمام أحد بنوك طرابلس

    الأكثر قراءة

    البترون
    فوضى عارمة.. ماذا يحصل في البترون؟
    الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس
    "تأهّبوا".. العالم الهولنديّ يُحذّر المنطقة العربيّة وإيران من "زلزال كبير"
    سامي خياط
    وفاة الممثل المسرحي والكاتب الكوميدي سامي خياط