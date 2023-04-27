سعيد: لا حلّ إلاّ بمعراب 2.. وإلاّ انتخاب حتميّ لسليمان فرنجيّة

اعتبر رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان” فارس سعيد عبر حسابه على “تويتر”، أنّ “البعض صدّق أن الدول تتصرّف دائمًا وإلى الأبد كـ “أمّ حنون” وهم اليوم يعارضون فرنسا. تتبدّل المصالح وعلى بعض القوى السياسيّة التواضع وإعادة النظر بسلوكها. أين هي اليوم من ترسيم الحدود مع إسرائيل وضمان الاستثمارات؟ في الحوار السعودي – الإيراني؟ في الحرب الباردة الجديدة”.

صدّق البعض اً ان الدول تتصرّف دائمًا و الى الابد ك "امّ حنون" و هم اليوم يعارضون فرنسا

تتبدَل المصالح و على بعض القوى السياسيّة التواضع و اعادة النظر بسلوكها

اين هي اليوم من

ترسيم الحدود مع اسرائيل و ضمان الاستثمارات؟

في الحوار السعودي الايراني؟

في الحرب الباردة الجديدة؟ — Fares Souaid (@FaresSouaid) April 27, 2023

وأضاف سعيد في تغريدة ثانية: “لا حلّ إلاّ بمعراب 2 أو بريستول 2، وإلاّ انتخاب حتمي لسليمان فرنجيّة. انتظار عودة هذا السفير وزيارة ذاك الوزير.. مخجل وغير مفيد”.

لا حلّ الاّ بمعراب- 2 او ……بريستول -2

و الاّ انتخاب حتمي لسليمان فرنجيّة

انتظار عودة هذا السفير و زيارة ذاك الوزير …مخجل وغير مفيد#سنلتقي — Fares Souaid (@FaresSouaid) April 27, 2023