سعيد: لبنان تحوّل إلى صندوق بريد.. واللبنانييّن إلى أكياس رمل

أكد رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان” فارس سعيد، في تعليقه على التصعيد في الجنوب، إلى أنّ “ما حدث خرق للقرار 1701 وخطير جدًا على سيادة لبنان”.

وأضاف في حديث لـmtv: “التصعيد يأتي من صديق “حزب الله” أي حركة “حماس” وهذا التذاكي أهدى إسرائيل ورقة الاعتداء على لبنان وتحوّل لبنان إلى صندوق بريد وهذه جريمة موصوفة بتحويل اللبنانيين إلى أكياس رمل”.

فيما اعتبر في حديث لـ”صوت لبنان”، أنّ “حزب الله أمّن لحركة حماس ما يسمى بـ “حماس لاند” أمام أعين الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية واليونيفيل وما حصل أكثر من خطير وحوّل لبنان إلى صندوق بريد”.