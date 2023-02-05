سعيد للمعارضة: من حقنا عليكم نقل رأينا إلى لقاء بكركي

غرد رئيس “لقاء سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعيد عبر تويتر، قائلًا: “نرجو المعارضة إذا شاركت في لقاء بكركي بكل تلويناتها الحضور مع ورقة مكتوبة ونشرها في الإعلام. من حقنا عليكم نقل رأينا:

1_ الالتزام بالطائف والدستور والـ١٥٥٩-١٦٨٠-١٧٠١

2_ انتخاب رئيس مستقلّ كخطوة أولى على طريق رفع الاحتلال الايراني

3_ لا حلّ إلاّ بفصل كامل بين المسيحيين وإيران”.

نرجو المعارضة اذا شاركت في لقاء بكركي بكل تلويناتها الحضور مع ورقة مكتوبة و نشرها في الاعلام

من حقنا عليكم نقل رأينا

١-الالتزام بالطائف و الدستور و ال١٥٥٩-١٦٨٠-١٧٠١

٢-انتخاب رئيس مستقلّ كخطوة اولى على طريق رفع الاحتلال الايراني

٣-لا حلّ الاّ بفصل كامل بين المسيحيين و ايران — Fares Souaid (@FaresSouaid) February 5, 2023