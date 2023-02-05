الأحد 14 رجب 1444 ﻫ - 5 فبراير 2023 |
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سعيد للمعارضة: من حقنا عليكم نقل رأينا إلى لقاء بكركي

منذ 6 دقائق
النائب السابق فارس سعيد

النائب السابق فارس سعيد

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غرد رئيس “لقاء سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعيد عبر تويتر، قائلًا: “نرجو المعارضة إذا شاركت في لقاء بكركي بكل تلويناتها الحضور مع ورقة مكتوبة ونشرها في الإعلام. من حقنا عليكم نقل رأينا:

1_ الالتزام بالطائف والدستور والـ١٥٥٩-١٦٨٠-١٧٠١

2_ انتخاب رئيس مستقلّ كخطوة أولى على طريق رفع الاحتلال الايراني

3_ لا حلّ إلاّ بفصل كامل بين المسيحيين وإيران”.

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