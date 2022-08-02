سعيد: هذه المواصفات المطلوبة للرئيس العتيد

غرد رئيس المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني عن لبنان النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على “تويتر”: “خلال ايّام يقدّم المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني بطاقة تعريف مرشح لرئاسة الجمهوريّة يحمل امانة لبنان في وجه مرشّح حزب الله الملزم بمصالح ايران في لبنان، بعدها تتولّى القوى السياسيّة تسميته. على أمل انً يساهم المجلس في تحديد المساحة المشتركة”.

أضاف: “أي رئيس يؤمن بغلبة طائفة على اخرى ناسفاً العيش المشترك، اي رئيس يؤمن بتحالف الاقليات في المنطقة على حساب نهائية الكيان اللبناني، اي رئيس يؤمن بالمشرقيّة بدل نظام المصلحة العربيّة، لا يمثل لبنان”.

يتّضح مع اقتراب موعد الإستحقاق الرئاسي، إرتفاع منسوب الغموض حول من سيجلس على كرسي قصر بعبدا، بعد التباينات الواضحة بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” و”المردة” حول هذا الملف، خصوصاً وأنه يتمّ إعلان ذلك صراحة من قبل رئيس “التيار البرتقالي” النائب جبران باسيل ورئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، بأنهما غير مرشّحين، وفي الوقت ذاته لن يدعم أياً منهما فرنجية، ما من شأنه أن يُحرِج النواب المسيحيين الآخرين في أي موقع كانوا، الأمر الذي يمنع تأمين النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.