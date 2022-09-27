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سعيد يحدد مفتاح الحل... لانتخاب رئيس قادر على حمل أمانة لبنان

منذ 34 دقيقة
فارس سعيد

فارس سعيد

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غرد رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الايراني في لبنان” النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على “تويتر”: “تتكلّم ميلوني عن هويّة اوروبا “المسيحيّة” كلامها لا يقتصر على ايطاليا وهو معممّ بعد بروز صراع الهويات مع العولمة والهجرة والتهجير. نحن في لبنان لدينا ما يكفي من الخبرة لإعطاء الجميع دروساً مفيدة “العيش المشترك” هو مفتاح الحلّ”.

وقال في تغريدة ثانية: “تنتهي صلاحيات قوى سياسية عديدة في 31 تشرين لتتحوًل تدريجيّاً الى قوى احتياط خارج الملعب السياسي الحقيقي اتمنّى حتى حدود الرجاء انتخاب رئيس قادر على حمل أمانة لبنان المستقلّ بمرجعية الطائف وقرارات الشرعية الدولية بعد 31 “سنأكل أصابعنا ندامة”.

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