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سعيد يرسم خارطة طريق إزالة الاحتلال الإيراني عن لبنان

15 - مايو - 2021
فارس سعيد

فارس سعيد

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مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، والتصعيد المتبادل بين الجانبين، أكد النائب السابق فارس سعيد، أن “إقحام لبنان في مواجهة مع إسرائيل أسقط الرهان على تجاوز الانقسام بين من يعتبر سلاح “حزب الله” سبب انهيار الدولة ومن يعتبره خارج الصراع.

وقال: “لبنان تحت الاحتلال الإيراني. لا المنصّات الجديدة المعارضة ولا التحضير للانتخابات يفيد”، مطالباً بإزالة الاحتلال. الخطوة الأولى: استقالة رئيس الجمهورية”.

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