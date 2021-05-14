سعيد يرسم خارطة طريق إزالة الاحتلال الإيراني عن لبنان

مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، والتصعيد المتبادل بين الجانبين، أكد النائب السابق فارس سعيد، أن “إقحام لبنان في مواجهة مع إسرائيل أسقط الرهان على تجاوز الانقسام بين من يعتبر سلاح “حزب الله” سبب انهيار الدولة ومن يعتبره خارج الصراع.

وقال: “لبنان تحت الاحتلال الإيراني. لا المنصّات الجديدة المعارضة ولا التحضير للانتخابات يفيد”، مطالباً بإزالة الاحتلال. الخطوة الأولى: استقالة رئيس الجمهورية”.

إقحام لبنان في مواجهة مع اسرائيل أسقط الرهان على تجاوز الإنقسام بين من يعتبر سلاح حزب الله سبب انهيار الدولة

من يعتبره خارج الصراع

لبنان تحت الاحتلال الايراني

لا المنصّات الجديدة المعارضة و لا التحضير للانتخابات يفيد

نطالب بإزالة الاحتلال

الخطوة الاولى

استقالة رئيس الجمهورية — Fares Souaid (@FaresSouaid) May 14, 2021