سعيد يُفنّد خطة "الحزب" لاحتواء أزمة النازحين!

أشار رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان” النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على “إكس”، إلى أنّ “حزب الله كشف عن خطته لاحتواء أزمة النازحين السوريين وحصرها:

1- برفع قانون قيصر حتى تعود الدورة الاقتصادية إلى سوريا

2- أو تنظيم ترحيل السوريين إلى البحر ومنه إلى أوروبا لإجبارها على إيجاد حلول

3- طالب “أصدقاء” واشنطن والغرب في لبنان ممارسة ضغوط على “الأصدقاء”.

سعيد تابع قائلًا “الحلّ:

1- سقوط الأسد ودخول سوريا إلى مرحلة انتقالية وفقًا للقرار 2254

2- انسحاب حزب الله من سوريا والذي ساهم في تهجير السوريين

3- إقفال الحدود الشرقية

4- نشر قوات دولية على الحدود مع سوريا وفقًا للقرار 1701 لمساندة الجيش

5- تنظيم مخيمات على الحدود بإشراف الامم المتحدّة”.

سعيد أضاف: “في لبنان، من يضع عينه على أمن البحر الأبيض المتوسط ومن خلاله على انتخابات أوروبا المتأثرة بالنازحين، ومن يكتفي بترتيبات إدارية للسكن داخل منطقة بحجّة أن القرار مع حزب الله فلنكتفي بالقليل. لا يا سادة، لا يتحمّل لبنان أحزاب حاكمة وأخرى تابعة، ولا طوائف مميزة وأخرى عاديّة. استفيقوا”.

وأردف: “أخبرني راهب ماروني يومًا.. أدار شؤون أملاك الرهبنة المارونيّة في حيفا، أنه تعرّض للبصق خلال زيارة القدس برفقة راهبات مارونيات من قبل متشددّ يهودي. اليوم في هآرتس مقال يؤكد أن البصق على المسيحيين عادة يهوديّة قديمة. مقاومتنا للعنصريّة عمرها 2000 سنة. مقاومة غيرنا سياسيّة وظرفيّة”.