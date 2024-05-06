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سعي لبناني نحو تبني الاتحاد الأوروبي لخيار المناطق الآمنة في سوريا لتسهيل عودة النازحين

منذ 3 دقائق
النازحين السوريين

النازحين السوريين

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يشهد ملف النازحين السوريين في لبنان تحركات مهمة من الحكومة اللبنانية، حيث تبدأ لبنان خطوات تفاهم مع الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المشكلة الإنسانية العاجلة.

وفقًا لمصادر حكومية، فإن الحكومة اللبنانية وضعت خطة مفصلة شرحها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لرئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي، تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتبني الاتحاد الأوروبي لفكرة إنشاء مناطق آمنة في سوريا. وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بشكل آمن ومستقر.

وتعتبر هذه الخطوة بداية إيجابية لدعم لبنان من الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يستمر العمل على تعزيز هذا التفاهم في الفترة المقبلة. وينصب الاهتمام الحالي على تحضير رئيس الحكومة خطة مفصلة وتقرير كامل سيقدمه للاتحاد الأوروبي في اجتماع بروكسل المقبل، بهدف تعزيز التعاون المشترك في هذا الشأن.

تشير المصادر إلى أهمية تبني الاتحاد الأوروبي لمطلب لبنان بإنشاء مناطق آمنة في سوريا، وتشير إلى أن هذه الخطوة تعكس موقفًا دوليًا متفهمًا لتحديات لبنان، وتحث على التعامل معها بحكمة وإيجابية في مصلحة البلاد وشعبها.

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