سفارة الكويت: تسليم شحنات دعم انساني واغاثي للبنان عبر جسر جوي مستمر إلى مطار رفيق الحريري الدولي

اصدرت سفارة الكويت في لبنان اليوم، بيان اشارت فيه الى انه “استنادا لتوجيهات نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بغية وقوف دولة الكويت إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة إثر الفاجعة التي ألمت بها بسبب تداعيات إنفجارات مرفأ العاصمة بيروت، فقد أشرفت سفارة دولة الكويت على تسليم شحنات الدعم الإنساني والإغاثي بشقيها الطبي والغذائي والتي تتواصل منذ يوم أمس الأربعاء عبر جسر جوي إغاثي مستمر إلى مطار رفيق الحريري الدولي”.

اضاف البيان: “وقد وصلت بالأمس أولى شحنات الجسر الجوي الكويتي وهي عبارة عن مستلزمات ومعدات طبية وتمريضية استشفائية تم تسليمها بحضور ممثلين عن وزارة الصحة اللبنانية إلى قيادة الجيش اللبناني، في حين تم تسليم معونة إنسانية دوائية وإغاثية تقدر بخمسة وثلاثين طنا ظهر اليوم من قبل جمعية الهلال الأحمر الكويتي لنظيرتها الصليب الأحمر اللبناني حيث ستباشر جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتنسيق مع نظيرتها وبإشراف ميداني على تأمين ايصال المعونات لمستحقيها”.

وختم: “كما من المقرر وصول طائرتي إغاثة يوم غد الجمعة وأخرى يوم بعد غد السبت بما يؤمن الإحتياجات اللازمة للجمهورية اللبنانية ووفقا لمتطلباتها للتعامل مع الحدث الإستثنائي بما يرقى لخصوصية العلاقة الثنائية التي تجمع دولة الكويت بالجمهورية اللبنانية الشقيقة”.