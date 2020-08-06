سفارة المغرب: جسر جوي باتجاه بيروت بثماني طائرات للمساعدة الانسانية والطبية

أفادت سفارة المملكة المغربية في لبنان أنه “وتنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، المتعلقة بدعم لبنان الشقيق لتجاوز الظروف العصيبة الناتجة عن الإنفجار المفجع ليوم 4 آب 2020.

ستقيم، ابتداء من اليوم الخميس 06 آب 2020، ثماني (8) طائرات، (أربع طائرات عسكرية وأربع طائرات مدنية)، جسرا جويا في اتجاه بيروت، وستكون محملة كلها بمساعدات إنسانية وطبية لفائدة الشعب اللبناني”.

وقالت في بيان: “كما سيصل، في نفس الإطار، طاقم طبي عسكري، لإقامة مستشفى ميداني، لإسعاف المتضررين من الإنفجار المذكور أعلاه. وتتكون الشحنات من:

1- مائتان وخمسة وتسعون (295) طنا من المواد الغذائية الأساسية

2- عشرة (10) أطنان من الأدوية

3- عشرة (10) أطنان من الأدوات والمعدات الطبية

4- إحدى عشر (11) طنا من المواد الطبية والمعدات الخاصة حصريا بكوفيد 19”.

وختمت: “تنتهز سفارة المملكة ببيروت هذه المناسبة الأليمة لتتقدم بأحر التعازي والمواساة لأهل ضحايا هذه الفاجعة ولتعرب للبنان الشقيق عن تمنياتها بتجاوز هذه المحنة، في أقرب الآجال، داعية الله تعالى، للموتى بالرحمة وللجرحى بالشفاء العاجل”.