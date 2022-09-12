سفارة المملكة المتحدة تقبل التعازي خلال هذه الأيّام

أعلن المكتب الاعلامي لوزارة الثقافة في بيان، أن سفارة المملكة المتحدة في لبنان ستفتح سجل تقبل التعازي بالملكة الراحلة اليزابيث الثانية في جناح من المكتبة الوطنية في بيروت، في الأيام والأوقات التالية:

– الثلثاء 13 أيلول:

9 صباحا – 13,00 بعد الظهر

– الأربعاء 14 أيلول:

12,00 ظهرا – 16,00 بعد الظهر

– الخميس 15 أيلول:

9 صباحا – 13,00 بعد الظهر

– الجمعة 16 ايلول:

9 صباحا – 13,00 بعد الظهر.

وأشار البيان الى أن ذلك لن يؤثر على الحركة الطبيعية لعمل المكتبة الوطنية التي ستواصل استقبال الرواد والباحثين.

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