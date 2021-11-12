سفارة الولايات المتحدة في لبنان تعلن عن برنامج المشاركة المجتمعية والتبادل

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في لبنان عن برنامج المشاركة المجتمعية والتبادل (CEE) بتمويل مقدم من حكومة الولايات المتحدة وبدعم من IREX. يزود هذه البرنامج الأشخاص المتفانين وأصحاب الرؤى المجتمعية بالخبرات والمهارات والموارد لتطوير مقاربات متعددة القطاعات وبناء مجتمعات تشاركية صحية في أكثر من مائة دولة.

يستمر برنامج المشاركة المجتمعية والتبادل لمدة عام واحد وهو مصمم لتمكين قادة المجتمع المدني من تسخير قوة الشبكات والعلاقات والمعلومات للصالح العام ،تحديداً في القضايا المتعلقة بالحوار المدني والحكم التشاركي،والمرأة والجندرية، والتنمية المستدامة ومشاركة الشباب.

البرنامج مخصص للمواطنين اللبنانيين والمقيمين الفلسطينيين في لبنان الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 28عامًا. على المتقدم للبرنامج أن يتقن اللغة الإنجليزية، وأن يكون منخرطا في مبادرة تتعلق بالمشاركة المجتمعية في لبنان إما بصفة مهنية أو تطوعية مع تصميم ورؤية لمتابعة مهنة في مجال دعم المجتمع المدني.

المواطنون الأميركيون أو المقيمون الدائمون في الولايات المتحدة هم غير مؤهلين للمشاركة.

الموعد النهائي للتقدم لهذا البرنامج هو نهار لجمعة الواقع فيه 14 كانون الثاني، 2022

تقوم حكومة الولايات المتحدة بتغطية نفقات المشاركين بما في ذلك تذاكر السفر ذهابًا وإيابًا والإقامة والتأمين الصحي. تعتمد المنافسة على أساس الجدارة وسيتم النظر بالطلبات بغض النظر عن العرق، والدين، والجنس، والعمر و/أو الإعاقة الجسدية.