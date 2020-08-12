سفارة فرنسا واليونيفيل: لا صحة لتسجيل صوتي يحذر باسمنا من عمل إرهابي في بيروت

موقع انفجار مرفأ بيروت
موقع انفجار مرفأ بيروت

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نفى المكتب الاعلامي للسفارة الفرنسية مضمون تسجيل صوتي يتم تداوله عبر “واتساب” يدعي أن السفارة تحذر رعاياها من التجول في بيروت بين 13 الحالي و5 منه، مؤكدا أنه “قديم ويتكرر تداوله بين فترة وأخرى، وخصوصا خلال الأزمات، بهدف التضليل وإثارة الهلع”.

وأكد المتحدث الرسمي باسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي أن “التسجيل الصوتي عبر واتساب الذي يدعي أن القوة الدولية تحذر من عمل ارهابي في مناطق في بيروت لا أساس له من الصحة ولا علم لنا به”، نافيا أن يكون “لقوات الأمم المتحدة جهاز مخابرات كما يدعي التسجيل المتداول”، معتبرا أنه “يصب في إطار إثارة البلبلة في هذه الظروف الاستثنائية”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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