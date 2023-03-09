سفراء 6 دول: ندعم الشفافية والمساءلة في لبنان

أشارت السفارة البريطانية في لبنان، إلى أنّ “سفراء المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وهولندا ونائب سفير اليابان، التقوا الرئيس نجيب ميقاتي يوم الثلاثاء 7 آذار 2023″، مضيفة: “اتفقنا جميعًا ودولة الرئيس على دعمنا المستمر للشفافية والمساءلة في لبنان. كما أكدنا دعمنا الجماعي للمنصة الرقابية (IMPACT) تحت إشراف التفتيش المركزي. يعتبر عمل المنصة الرقابية (IMPACT) رائدًا والأول من نوعه في لبنان”.

وأعلنت في بيان أننا “اتفقنا على أنّ التفتيش المركزي له دور أساسي في دعم ممارسات الحوكمة وضمان الامتثال للقوانين والأحكام في جميع المؤسسات الحكومية. ورفضنا مزاعم وسائل الإعلام المضلّلة التي تستهدف دعم المملكة المتحدة في لبنان ورحّبنا بالدعم الذي مكّن من تطوير وتنفيذ منصة رقابية (IMPACT) ناجحة”.

وختمت: “كما وافق دولة رئيس مجلس الوزراء على دعم المملكة المتحدة للتفتيش المركزي من خلال التصديق على مذكرة التفاهم حسب الأحكام اللبنانية. نتطلع إلى استمرار التقدم في جدول الأعمال هذا”.