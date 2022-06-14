سفير الكويت: لبنان هو الوجهة السياحية الأولى لكافة دول الخليج

منح رئيس الجمهورية ميشال عون السفير القناعي وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط اكبر لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان وتقديراً لعطاءاته ودوره في توطيد العلاقات اللبنانية – الكويتية.

وقال عون: نقدّر وقوف الكويت بشكل دائم إلى جانب لبنان، وهو يسعى إلى أفضل العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي ويتمنى لها الأمن والاستقرار.

بدوره، قال السفير الكويتي من بعبدا: “سيتم تعيين سفير جديد للكويت في لبنان فور اكتمال التشكيلات الدبلوماسية الكويتية”.

كما نفى وجود اي حظر على مجيء الكويتيين الى لبنان، مشدداً على أنه صدرت سابقاً تحذيرات أمنية في ظروف آنيّة وقد زالت هذه الظروف، ولبنان هو الوجهة السياحية الأولى لكافة دول الخليج والدول العربية.