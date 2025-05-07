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سفير قطر بعد زيارته وزير الثقافة: نأمل أن تبصر المشاريع التنموية المشتركة النور قريبا

منذ 24 دقيقة
وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة يستقبل سفير دولة قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني

وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة يستقبل سفير دولة قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني

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استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية – الصنائع، سفير دولة قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وكانت جولة أفق حول العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين واجواء زيارة الوزير سلامة الاسبوع الماضي الى الدوحة ولقاءاتة مع المسؤولين القطريين .

واثر اللقاء قال السفير القطري : “في الواقع كانت زيارة الوزير سلامة الى الدوحة جدا ناجحة ومثمرة ، لاسيما وانه تربطه مع رئيس مجلس الوزراء والمسؤولين علاقات وثيقة” .

أضاف :”بحثنا في عدد من المواضيع التي طرحها خلال اجتماعاته في العاصمة القطرية وابرزها مشاريع تنموية مشتركة خاصة ما يتعلق بموضوع المتاحف والمحادثات التي اجراها مع رئيسة هيئة المتاحف في دولة قطر الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، إضافة الى عدد من البرامج المشتركة المهمة جدا بين وزارتي الثقافة في كلا البلدين حيث نأمل ان تبصر النور قريبا لما يعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين”.

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