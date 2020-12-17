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سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان التقى رئيس مجلس الشيوخ

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رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي التقى سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان

رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي التقى سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان

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استقبل رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي Gérard Larcher، سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان وتناول اللقاء التطورات في لبنان والجهود الفرنسية لمساعدة اللبنانيين على تخطّي الأزمات التي يواجهونها، خصوصاً من خلال تفعيل التعاون اللامركزي بين فرنسا ولبنان.

كما تطرّق الحديث إلى الزيارة المرتقبة خلال شهر كانون الثاني لوفد من الشيوخ الفرنسيين برئاسة رئيسة مجموعة الصداقة اللبنانية الفرنسية في مجلس الشيوخ السيدة كريستين لافارد والذي سيحمل رسائل من السيد Larcher إلى المسؤولين اللبنانيين للتأكيد على تضامن فرنسا مع الشعب اللبناني كما وعلى حرصها على استمرارية المؤسسات في هذه المرحلة الصعبة التي تتطلّب تضافر جهود الجميع للنهوض بلبنان.

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