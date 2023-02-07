الثلاثاء 16 رجب 1444 ﻫ - 7 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سفينة تحمل "نيترات أمونيوم" ترسو في مرفأ بيروت.. هل أفرغت حمولتها؟

منذ 58 ثانية
آخر تحديث: 7 - فبراير - 2023 8:38 مساءً
مرفأ بيروت

مرفأ بيروت

A A A
طباعة المقال

علمت قناة الـ mtv، أنّ باخرة تحمل نيترات أمونيوم اسمها “sky light” كانت ستُفرغ حمولتها في مرفأ صيدا لكن تمّ تحويلها إلى مرفأ بيروت وفرق وزارة الزراعة رفضت أخذ العينات في البحر.

وأضافت أنّ قبطان السفينة قال إنّها تعطلت وطلب دخولها إلى المرفأ فدخلت ورست على الرصيف 14 لكن مدير عام المرفأ عمر عيتاني رفض كليًّا دخول الباخرة وإفراغ أي حمولة”، لافتة إلى أن “قاضي الأمور المستعجلة غسان خوري أصدر قراراً قضائيًّا بإدخال الباخرة إلى المرفأ لكنّه تمّ إخراجها حاليًّا إلى منطقة الانتظار لحين الانتهاء من الفحوصات المطلوبة”.

 

 

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيف المشتبه فيه
    بالجرم المشهود.. توقيف سارق مزارات وصناديق صدقة
    الإضراب مستمر
    متعاقدو "الرسمي": الإضراب مستمر حتّى صحوة ضمير المسؤول
    البطريرك الراعي
    الراعي يعزّي بضحايا الزلزال: لتوفير أقصى إمكانيات الدعم والتضامن

    الأكثر قراءة

    مركز الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا
    زلزال تركيا - سوريا
    بعد الزلزال المدمر.. الباحث الهولندي "فرانك هوغيربيتس" يحذر من جديد!
    مركز الزلزال كما توقع الباحث "فرانك هوغيربيتس"
    مفاجأة صادمة.. باحث هولندي توقع الزلزال المدمر بتفاصيله قبل أيام!
    زلزال تركيا
    زلزال تركيا - سوريا
    العالم يهتز.. 28 هزة أرضية تضرب عدة مناطق منذ ساعات الصباح