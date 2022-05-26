سقوط "درون" اسرائيلية جنوبًا... والجيش يصادرها ويعلّق!

أفادت قناة الجزيرة عن سقوط طائرة درون إسرائيلية صغيرة الحجم قرب بلدة رميش جنوب لبنان.

وفي وقت لاحق أعلن جيش العدو الإسرائيلي أن طائرة من دون طيار تابعة له سقطت قبل أيام داخل الأراضي اللبنانية، وأن حطام الطائرة عثر عليه قبل فترة داخل الأراضي اللبنانية والحادث قيد التحقيق.

من جهته، قال الجيش اللبناني، أنه “بتاريخ ٢٦ /٥ /٢٠٢٢، وقرابة الساعة ١٨,٣٠ سقطت طائرة مسيرة Drone – skylark تابعة للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة رميش الجنوبية بعدما انتهكت الاجواء اللبنانية”.

وأضاف، “وعلى الاثر توجهت قوة من الجيش إلى المنطقة وكشفت على المسيرة التي تبيّن خلّوها من المواد المتفجرة، ويتم التأكد من محتوياتها. وتجري متابعة هذا الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان”.