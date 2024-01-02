سقوط صاروخين على مستوطنة شلومي.. نعمان: هذا حادث "خطير للغاية"

أكّدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن “صاروخان مضادان للدبابات أصابا مستوطنة شلومي في الشمال وانفجر صاروخ بالقرب من مبنى سكني وألحق أضرارا بالممتلكات”.

وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس الاستيطاني غابي نعمان: “هذا حادث خطير للغاية ولم يتم تسجيل اصابات بأعجوبة واقتصرت الأضرار على الماديات”.

وأضاف، “إن إطلاق النار هذا الصباح يوضح الخطر الكبير الذي يشكله الوضع الحالي على سكان شلومي”.

وأردف، “لن نوافق على العيش في هذا الوضع بأي شكل من الأشكال”.

يذكر أن القناة 12 الإسرائيلية أفادت بأنه تم “إطلاق عدة صواريخ من لبنان باتجاه شلومي في الجليل الغربي من دون تسجيل إصابات”.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى “تضرر منزل في “شلومي” بالجليل الغربي بصاروخ مضاد للدروع أطلقه حزب الله صباح اليوم”.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى أن “الجيش يقصف بالمدفعية على مصادر النيران في لبنان بعد رصد عملية إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية”.