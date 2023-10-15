سقوط صاروخ داخل كتيبة لـ "اليونيفيل".. وميقاتي يتصل بلازارو متضامناً

سقط صاروخ كان قد أطلق باتجاه إسرائيل، من جنوب لبنان، داخل الكتيبة الإندونيسية التابعة لليونيفيل في الناقورة، بحسب ما أفادت “الحدث”.

ولاحقًا، أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتصالا بالقائد العام للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ارولدو لازارو مستفسرا عن ملابسات سقوط أحد الصواريخ في مقر لليونيفيل في الناقورة.

وشدد رئيس الحكومة على التضامن الكامل مع اليونيفيل واطمأن الى عدم وقوع ضحايا.

وكان قد إستُهدِفَ، عصر اليوم، الجليل الغربي بأكثر من 10 صواريخ من جنوب لبنان، بحسب ما أفادت قناة “الجزيرة”. كما سقط صاروخ في نهاريا شمال إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن “الجيش أمَر الناس من كافة المناطق الواقعة على نطاق 9 كيلو متر من حدود لبنان مع فلسطين بالدخول للملاجئ”.