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"السقوط المفاجئ" للدولار مستمر.. كم بلغ؟

منذ 26 دقيقة
آخر تحديث: 27 - يناير - 2023 1:30 مساءً
الدولار

الدولار

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يتأرجح سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء، حيث تراجع منذ صباح اليوم الجمعة، أكثر من ثلاثة آلاف ليرة.

فبعد أن تجاوز الـ63 ألف ليرة صباحًا، تراجع الدولار بشكل مفاجئ إلى ما دون الـ60 ألفًا، وسجّل 59300 ليرة للشراء، و59800 ليرة للمبيع.

في هذا السياق، أشار الخبير الاقتصاديّ لويس حبيقة في حديث لموقع mtv، إلى أنّ “الحلول الاقتصاديّة يُمكن أن تُفرمِل الانهيار، لكنّ المُشكلة تكمُن لدى السّياسيّين”، وتابع: “لا سقف لسعر صرف الدّولار في السّوق السّوداء وسيرتفع تلقائيّاً ولا شيء يردعه سوى الحلّ السّياسيّ”.

 

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