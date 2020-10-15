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سقوف لسحوبات المصارف النقدية بالليرة بين صفير وسلامة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2020 8:56 مساءً
جمعية مصارف لبنان

جمعية مصارف لبنان

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عقد وفد من مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان برئاسة الدكتور سليم صفير، بعد ظهر اليوم، اجتماعا مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تمت خلاله “مناقشة الإجراءات الأخيرة المتخذة لوضع سقوف لسحوبات المصارف النقدية بالليرة من المصرف المركزي”.

وأعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان، أنه “تم التوافق على ما يأتي:

“1- تأكيد أن هذا النوع من التدابير هو في طبيعته إجراء موقت تفرضه أوضاع استثنائية وتلجأ اليه المصارف المركزية في العالم لمكافحة التضخم والارتفاع المفرط في أسعار السلع والخدمات، من دون التقصير في تلبية مجمل حاجات السوق المحلي الى السيولة.

2- تأمين ما يحتاجه السوق اللبناني وزبائن المصارف من السيولة، من دون أن تكون هذه الأخيرة محصورة بالسيولة النقدية.

3- تحفيز المواطنين وزبائن المصارف على استعمال مختلف أدوات الدفع الأخرى المتاحة لهم عبر النظام المصرفي كبطاقات الإئتمان والشيكات والتحاويل المصرفية.

4- دعوة الزبائن الكرام الى تفهم مبررات هذه الإجراءات الموقتة التي من شأنها أن تساهم في تنظيم وضبط السوق في لبنان”.

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