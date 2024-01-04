سكاف: الركيزة الأساسية للاستقرار هو ما يجري بالسّر وليس بالعلن

رأى النائب غسان سكاف أن كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أمس، جاءت أقلّ خطورة ممّا كان متوقعًا بعد اغتيال القيادي الفلسطيني صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتجاوز “إسرائيل” قواعد الاشتباك.

واعتبر سكاف، في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”، أنّ الرّكيزة الأساسيّة للاستقرار في المنطقة هو ما يجري بالسّر وليس بالعلن، مشيرًا إلى المفاوضات البعيدة من الأضواء التي تجري بين الإيرانيين والأميركيين، آملاً في ألا يوقف اغتيال العاروري وقبله المستشار العسكري الإيراني راضي الموسوي في سوريا هذا التفاوض، لأنّ لبنان حينها سيدفع الثّمن باهظًا.

وعن مبادرته الرّئاسية، أوضح سكاف أنها تواكب الجهود الخارجية تحت عنوان “تخفيض السّقوف”، مشيرًا إلى البوادر التي أظهرتها جلسة التمديد لقادة الأجهزة الأمنية بأنّ التّلاقي غير مستحيل في المجلس النيابي، داعيًا الأطراف إلى التّحلي بالقليل من التّواضع والكثير من المسؤولية.