سكاف: لانتخاب رئيس قبل انقضاء المهلة الدستورية

استقبل شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة – فردان، النائب غسان سكاف وجرى البحث بمسائل وقضايا وطنية عامة، بحضور عضو المجلس المذهبي النقابي اكرم عربي، ومستشار شيخ العقل الشيخ وسام سليقا.

وقال سكاف بعد اللقاء: “اجتمعت مع سماحة شيخ العقل في اطار جولة أقوم بها على رؤساء الطوائف الروحيين، وقد تمنينا عودة لبنان كما كان تاريخيا وانتخاب رئيس للجمهورية قبل انقضاء المهلة الدستورية وعدم التلهي بالاوقات لهذا الاستحقاق الدستوري، منعا للوصول الى فراغ لما يشكله من خطر على الوطن. اما السعي لقيام حكومة معيّنة بصلاحيات كاملة سيضخّم الامور اكثر ولن يؤدي ذلك الى حماية حقوق المسيحيين او الموقع المسيحي الاول في لبنان، كذلك اكدت لسماحته وجوب اتصالنا بدول القرار رغم ايماننا بلبننة الاستحقاق الرئاسي. فالاتصال السعودي – الفرنسي لبحث الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية برأيي لن يصل بالامور الى النتائج المرجوّة لان للدول اجندات اذ يبدو ان الدول الغربية كفرنسا تريد العرس اما السعودية فتريد العريس”.

وأكد سكاف ردا على سؤال “ايمانه بأن الانتخابات الرئاسية ستُجرى قبل 31 تشرين الاول”.

كما استقبل الشيخ ابي المنى المرشحة لمنصب رئاسة الجمهورية اللبنانية مي الريحاني برفقة وفد، وقد اطلعت شيخ العقل على برنامج ترشحها لهذا الموقع وقدّمت كتيبا بهذا الخصوص.

واستقبل ايضا رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ الدكتور احمد القطّان الذي لفت في تصريح الى ان “اللقاء كان مناسبة للتأكيد على اهمية الوحدتين الوطنية والاسلامية، وبان نكون جميعا يدا واحدة بمواجهة اعداء الوطن، وقناعتنا ان الحاجة بذلك تعود للظروف الصعبة التي نعيشها على المستويات المعيشية على وجه الخصوص، من هنا واجب السياسيين النظر الى مصلحة اللبنانيين وهمومهم وشجونهم وتشكيل حكومة تعمل على معالجة الاوضاع الراهنة”.

ومن زوّار شيخ العقل آمر فصيلة بعقلين في قوى الامن الداخلي النقيب وسام ابو عرم، يرافقه الشيخ سليم غنّام.

وحضر أبي المنى اجتماع لجنة الاوقاف في المجلس المذهبي، وعقد اجتماعا بخصوص مجلة “الضحى” مع امين سر المجلس المحامي نزار البراضعي ورئيس التحرير الدكتور محمد شيّا.

وكان الشيخ ابي المنى استقبل في دارته في شانيه وفدا من آل سعيد من بلدة صليما (المتن) ضم مشايخ وفاعليات ووجهاء من العائلة. وتلقى العديد من المراجعات العائلية والفردية.