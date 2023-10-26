سكاف: للملمة الوضع الداخلي تحضيرًا لمواكبة المفاوضات المقبلة

اعتبر النائب غسان سكاف، أنّ “التنازلات اليوم مطلوبة من كل القوى الداخلية لأن الملف الرئاسي لم يعد يحتل أي أهمية خارجية بسبب تقدم حرب غزة على كل الأولويات”.

وأضاف عبر منصة “إكس”: “إن التسوية الكبرى تأتي بعد الضربة الكبرى، ومرحلة النقاش السياسي قد بدأت في الكواليس، بالرغم من السيناريو القاتم الذي نعيشه، ما يطمئن أن مرحلةً جديدة قادمة إلينا، وأن التهدئة ستبصر النور قريبًا”.

وختم: “فلنذهب سريعًا إلى لملمة الوضع الداخلي، ونعجل في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لمواكبة المفاوضات المقبلة”.

التنازلات اليوم مطلوبة من كل القوى الداخلية لأن #الملف_الرئاسي لم يعد يحتل أي أهمية خارجية بسبب تقدم #حرب_غزة على كل الاولويات. إن #التسوية_الكبرى تأتي بعد #الضربة_الكبرى ومرحلة #النقاش_السياسي قد بدأت في #الكواليس، بالرغم من السيناريو القاتم الذي نعيشه، ما يطمئن أن مرحلةً جديدة… pic.twitter.com/ed5LaXiMQn — Ghassan Skaf,MD (@ghassanskaff) October 26, 2023