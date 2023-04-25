سكاف: هذا ما تهدف إليه مبادرتنا

إلتقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، النائب غسان سكاف في حضور النائب الياس حنكش وجرى عرض لآخر التطوّرات ولاسيما الانتخابات الرئاسية.

وقال سكاف بعد اللقاء: “التقيت النائب سامي الجميّل في اطار الجولات التي نقوم بها لتحريك المياه الراكدة في الاستحقاق الرئاسي، والمبادرة التي نقوم بها تهدف لاستشراف آراء الفرقاء ورؤساء الكتل حول الطرح القاضي بوجود مرشحين متواجهين من كل فريق فنذهب الى الانتخابات وليفز من يفوز في لعبة ديمقراطية حقيقية نؤمن بها ونتقبل نتائجها”.