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سكاف هنّأ المفتي غزاوي بالفطر: لكشف العامل الأساسي وراء تشغيل العصابة

منذ ساعتين

النائب غسان سكاف

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زار النائب غسان سكاف أزهر البقاع لتهنئة مفتي زحلة والبقاع الشيخ الدكتور علي الغزاوي لمناسبة عيد الفطر.

وبعد ترحيب من المفتي أمام حشد من المواطنين البقاعيين، توجّه سكاف إلى الحضور قائلاً: “اتقدم من سماحتكم ومن الحضور الكريم بأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، آملاً ان يعيده الله عليكم بالصحة وعلى بلدنا بالأمن والاستقرار”.

وأضاف: “إن فظاعة الجريمة وما رافقها من ظروف لامست السلم الأهلي وهزّت الاستقرار السياسي في البلد تعيدنا إلى مخاطر الفراغ في مؤسسات الدولة بدءاً برئاسة الجمهورية، ومخاطر تفلت النزوح السوري على الأراضي اللبنانية. على القضاء والقوى الأمنية والعسكرية التي قبضت على المجرمين بسرعة تُشكر عليها، أن تكشف سريعاً عن العامل الأساسي وراء تشغيل هذه العصابة من أجل دفن الفتنة وإنقاذ لبنان”.

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