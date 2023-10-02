سكاف يكشف: هنا مفتاح "الانطلاق" و"الوصول" إلى بعبدا!

رأى النائب غسان سكاف، أنّ “المساعي القطرية والفرنسية لن تنجح إذا لم تواكَب بتحرك داخلي موازٍ”.

سكاف شدد في منشور على صفحته عبر منصة “إكس”، على أنّ “مفتاح الانطلاق في مهمة تسويق المرشح الثالث هو في حارة حريك وعين التينة على قاعدة أن لا رئيس لحزب الله ولا رئيس من دونه، ومفتاح وصول المرشح الثالث إلى بعبدا هو في جيب القوى المسيحية، على قاعدة لا غالب ولا مغلوب”.

المساعي #القطرية و #الفرنسية لن تنجح إذا لم تواكَب بتحرك داخلي موازي. مفتاح الانطلاق في مهمة تسويق #المرشح_الثالث هو في #حارة_حريك و #عين_التيني على قاعدة أن لا رئيس لحزب الله ولا رئيس من دونه، ومفتاح وصول المرشح الثالث الى بعبدا هو في جيب #القوى_المسيحية على قاعدة لا غالب ولا… — Ghassan Skaf,MD (@ghassanskaff) October 2, 2023