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سكاف يكشف: هنا مفتاح "الانطلاق" و"الوصول" إلى بعبدا!

منذ 9 دقائق
النائب غسان سكاف

النائب غسان سكاف

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رأى النائب غسان سكاف، أنّ “المساعي القطرية والفرنسية لن تنجح إذا لم تواكَب بتحرك داخلي موازٍ”.

سكاف شدد في منشور على صفحته عبر منصة “إكس”، على أنّ “مفتاح الانطلاق في مهمة تسويق المرشح الثالث هو في حارة حريك وعين التينة على قاعدة أن لا رئيس لحزب الله ولا رئيس من دونه، ومفتاح وصول المرشح الثالث إلى بعبدا هو في جيب القوى المسيحية، على قاعدة لا غالب ولا مغلوب”.

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