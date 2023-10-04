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سكاف يُحذّر: الخارج سيفقد صبره منّا

منذ ساعتين
النائب غسان سكاف

النائب غسان سكاف

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أكد النائب المستقل غسان سكاف أن “لا معطيات جديدة حول الحراك الرئاسي، لذلك يجب مواكبة الحراك الخارجي بحراك داخلي للتوافق والتفاهم، وإلاّ سنبقى نراوح مكاننا”.

سكاف قال لـ”الجمهورية” إنّ “الخارج ينتظر منا أن نتحرّك عبر اتصالات ولقاءات ومبادرات كما فعلنا سابقًا، وتمكنا من التوصل إلى انعقاد جلسة انتخابية في 14 حزيران، ولو أنّها لم تؤدِّ إلى نتيجة بسبب تمسّك الأطراف بمواقفهم. وإذا لم نبادر سيفقد الخارج صبره منا”.

وسأل: “إذا توقفت المبادرة القطرية كما انتهت المبادرة الفرنسية ولم نتحرّك داخليًا، فإلى أين سنصل”؟

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