سكاف يُعلن إعادة تفعيل مبادرته الرئاسية

جال النائب غسان سكاف على المرجعيات الروحية والدينية في مدينة زحلة للتهنئة بالميلاد.

وزار دار مطرانية الروم الأرثوذكس في حي الميدان، والتقى المتروبوليت أنطونيوس الصوري، بحضور عدد من الآباء والكهنة.

كما زار مطرانية زحلة والبقاع المارونية، والتقى المطران جوزيف معوض وعددا من الكهنة.

وأمل سكاف “أن تكون الأعياد سانحة وطنية لاستلهام معاني التضحية والتسامح وتقديم الاعتبار الوطني على المصالح الخاصة والإقدام بكل شجاعة وقناعة وطنية لانتخاب رئيس للبلاد لاستكمال المسار الديموقراطي وانتظام عمل المؤسسات، بعد أن تمكنا في مجلس النواب من ممارسة دورنا التشريعي والتمديد للعماد جوزاف عون”.

وأشار إلى أن “المصلحة الوطنية العليا ووحدة الجيش خصوصا في هذه الظروف اقتضيا التمديد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية بحرص محلي من القسم الاكبر من القوى السياسية وبمتابعة وحرص واهتمام خارجي، لا سيما من اللجنة الخماسية المعنية بشؤون لبنان، الامر الذي يبدو انه سينسحب على الاستحقاق الرئاسي مع مطلع العام الجديد، ويبدو انه بات أولوية خارجية”.

وأكد أنه “سيعيد تفعيل مبادرته الرئاسية لتدوير الزوايا وتذليل العقبات بين مختلف الكتل مع غيره من أصحاب المبادرات، وبالتواصل مع القوى الخارجية المعنية بالملف اللبناني والحريصة أشد الحرص على تقطيع الاستحقاق الرئاسي، في ظل هذه الظروف الامنية والعسكرية التي تفرض ايقاعها على لبنان، خصوصا في ظل ما يجري في غزة والجنوب”.

وخلال اللقاءات، تمت مناقشة مختلف الأوضاع الوطنية والكنسية.