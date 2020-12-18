سكان بلدات في النبطية يشكون من إحراق نفايات وإطارات مطاطية

شكا سكان أحياء في بلدات الشرقية والدوير وتول والكفور من سحب الدخان الكثيف التي غطت منطقتهم والناتجة عن حرق مجهولين ظهر اليوم لكميات كبيرة من النفايات والبلاستيك والاطارات المطاطية، التي حملت معها الروائح الكريهة.

وناشد الاهالي الجهات المختصة والبلديات “وضع حد لعملية الحرق العشوائية التي تتم بشكل مستمر وبخاصة ان الدخان الاسود الكثيف الذي غطى المنطقة وحمل الروائح الكريهة، يتسبب بمشاكل صحية لدى كبار السن والأطفال، عدا عن مشاكله على البيئة”.

وكان محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه أصدر تعميما الشهر الماضي الى بلديات المنطقة، شدد فيه على منع حرق النفايات. وجاء في التعميم: “حفاظا على صحة المواطن واستنادا إلى كافة التعاميم السابقة الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات ومعالي وزير الصحة العامة، ونظرا للضرر الصحي والبيئي الذي ينتج عن عملية حرق النفايات، نشدد على ضرورة منع حرق النفايات والحرص على تنفيذ هذا المنع من خلال تكليف الشرطة البلدية المراقبة الدورية لمكبات النفايات وتسطير محاضر ضبط وصولا إلى الإحالة لجانب النيابة العامة على أن يتحمل رئيس البلدية المسؤولية القانونية في عدم تنفيذ مضمون هذا التعميم”.