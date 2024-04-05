سكرية :لماذا هذا الصمت عن جريمة تطال الاطفال؟

رأى رئيس “حملة الصحة حق وكرامة” الدكتور اسماعيل سكرية في تصريح له اليوم:” ان روائح الفساد الصحي تتصاعد وتتمدد من ادوية مهربة بسيارات النقل العام وشاحنات نقل الخضار وشنط المطار السياحية لتطال المتممات الغذائية وسط صمت مريب لوزارة الصحة ، فاذا اظهرت الصدفة المتممين fresh plus وfresh zinc المنتهيين الصلاحية فكم من متمم مستور يفتك بصحة الاطفال وكبار السن بخاصة ، في ظل غياب تام لاية رقابة وزارية او علمية مخبرية ؟ وهنا نتوجه لصاحب المعالي بالاسئلة التالية:

١- لماذا هذا الصمت عن جريمة تطال صحة الاطفال ؟

٢- اين هو دور مصلحة الصيدلةالمسؤولة عن تفتيش الصيدليات الا اذا كان امتلاك رئيستها صيدلية خاصة يحول دون ذلك ؟

٣- هل ترفع رئيسة مصلحة الصيدلة تقارير شهرية عن واقع سوق الدواء لمعاليه حسبما ورد في قانون مزاولة مهنة الصيدلة ؟

٤- كم اصبح عدد المتممات الغذائية في لبنان والتي تجاوزت الخمسة آلاف منذ عشرين عاما عدا المنميات الرياضية Anabolics ؟

٥- هل تستطيع الحكومة ووزارة الصحة التاكيد ان سوق المتممات الغذائية خال من عمليات تبييض الاموال ؟”.

وختم :”ربما نحن غافلون عن انجازات الميديتراك والجولات الخارجية التي تفوق اهميتها الاهتمام بأسس السياسة الصحية والامن الصحي المفقود”.







