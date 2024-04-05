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سكرية :لماذا هذا الصمت عن جريمة تطال الاطفال؟

منذ 38 دقيقة

رئيس "حملة الصحة حق وكرامة" الدكتور اسماعيل سكرية

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رأى رئيس “حملة الصحة حق وكرامة” الدكتور اسماعيل سكرية في تصريح له اليوم:” ان روائح الفساد الصحي تتصاعد  وتتمدد من  ادوية مهربة بسيارات النقل العام وشاحنات نقل الخضار وشنط المطار السياحية لتطال المتممات الغذائية وسط صمت مريب لوزارة الصحة ، فاذا اظهرت الصدفة  المتممين fresh plus وfresh zinc المنتهيين الصلاحية فكم من متمم  مستور يفتك بصحة الاطفال وكبار السن بخاصة ، في ظل غياب تام لاية رقابة وزارية او علمية مخبرية ؟  وهنا نتوجه  لصاحب المعالي بالاسئلة التالية:
١- لماذا هذا الصمت عن جريمة تطال صحة الاطفال ؟
٢- اين هو دور مصلحة الصيدلةالمسؤولة عن تفتيش الصيدليات  الا اذا كان امتلاك رئيستها صيدلية خاصة يحول دون ذلك ؟
٣- هل ترفع رئيسة مصلحة الصيدلة  تقارير شهرية عن واقع سوق الدواء لمعاليه حسبما ورد في قانون مزاولة مهنة الصيدلة ؟
٤- كم اصبح عدد المتممات الغذائية في لبنان والتي تجاوزت الخمسة آلاف منذ عشرين عاما عدا المنميات الرياضية Anabolics ؟
٥- هل تستطيع الحكومة ووزارة الصحة التاكيد ان سوق المتممات الغذائية خال  من عمليات تبييض الاموال ؟”.
وختم :”ربما نحن غافلون عن انجازات الميديتراك والجولات الخارجية  التي تفوق اهميتها    الاهتمام بأسس السياسة الصحية  والامن الصحي المفقود”.

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