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سكرية: مافيا الدواء سددت ضربتها بعد عامين من الابتزاز

16 - نوفمبر - 2021
رئيس الهيئة الوطنية الصحية الدكتور اسماعيل سكرية

الدكتور اسماعيل سكرية

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علّق رئيس الهيئة الصحية الوطنية “الصحة حق وكرامة” النائب السابق اسماعيل سكرية في بيان، على خطوة رفع الدعم عن الدواء، وقال: “وأخيرا سددت مافيا الدواء ضربتها القاسية بعد عامين من الابتزاز بصحة الناس بحرمانها من أدويتها، بتواطؤ ومشاركة وصمت جميع المؤتمنين على القرار”.

وأضاف سكرية: “وكسائر المجازر المعيشية المتصاعدة، فهي جزء من مخطط لتركيع البلد بمواطنيه قبل قراره الملقب زورا بالسيادي واستهداف كل المفردات المطلوب سحبها من التداول مثل الاخلاقيات والمبادىء والعدالة والانسانية وغيرها. هو قدر رسمه الخارج ونفذه أشاوس الداخل ولكن لا بد لهذا الليل ان ينجلي”.

وختم: “مبروك لكل من ساهم بالفساد من أبسط موقع إلى أعلاه.”

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