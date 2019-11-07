أخبار لبنان

سلامة: الوضع صعب والحل عند السياسيين

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن القطاع المصرفي في البلاد يقدم خدماته الاعتيادية للزبائن رغم الصعوبات الأمنية وبعض المشاكل اللوجستية الصعبة بسبب الحراك الشعبي، فيما يبقى حل الأزمة بيد السياسيين.

وقال في حديث مع‎ لـ DW عربية إن “وضع لبنان صعب للغاية ولكن رغم ذلك يستمر القطاع المصرفي في البلاد في تقديم خدماته للزبائن. واشار المسؤول المالي الرفيع إلى أن الظروف صعبة تمر بها البلاد بسبب الحراك الشعبي المستمر منذ أسابيع، حيث يتم قطع الطرق أحيانا وتنقطع الاتصالات أحيانا أخرى. ولكن المصارف في مختلف انحاء البلاد تبقى مفتوحة وتقدم خدماتها العادية للزبائن”.

المزيد من الأخبار

أستاذ جامعي “عوني” يصف سيدات الثورة بـ “العاهرات…

إقفال بعض محطات المحروقات في الضاحية الجنوبية

بين اميركا وحزب الله: “الحريري كبش المحرقة”

خلال 24 ساعة… الحريري يحسم قراره

وتابع: “حيثما تكون الظروف ملائمة تكون فروع المصارف مفتوحة مع ترك الخيار أمام المصارف لتحديد طبيعة علمها وفق الظروف الأمنية في مناطقها”.

وعن أزمة البلاد الاقتصادية قال سلامة أن “حل الأزمة مسؤولية السياسيين والزعامات في البلد”، مشيرا إلى أن الحلول لا تأتي خلال أيام، ولضرورة استعادة الثقة بقدرة البلاد على تجاوز الأزمة عبر تناول واقعي للمشاكل القائمة والسعي لتقديم حلول لها.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

خلال 24 ساعة… الحريري يحسم قراره

أخبار لبنان

ريفي لباسيل: من أين لك هذا؟

أخبار لبنان

تسجيل منسوب للقاضية غادة عون: “الرئيس عون مركبلن خازوق”

أخبار لبنان

انتقادات أميركية لحيرة واشنطن تجاه لبنان

أخبار لبنان

“حرب” الصهرين والبنات الثلاث… ماذا يجري في كواليس أسرة ميشال عون؟

أخبار لبنان

بومبيو: سنقوم بمساندة العراق ولبنان للتخلص من تدخلات نظام خامنئي

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More