سلامة: انطلاق العمل بالمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

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صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي:

“انطلق اليوم العمل في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة للتداول في العملات بين الدولار الاميركي والليرة اللبنانية لدى الصرافين عبر التطبيق الالكتروني المسمى “Sayrafa”. وكان تداول الاسعار اليوم بحدود 3850 – 3900 ليرة للدولار الواحد. وقد تأمنت السيولة على هذه الاسعار وجرت العمليات على أساسها.

يبقى سعر الصرف الرسمي في المصارف على 1515 ليرة لبنانية مقابل الدولار. اما الاسعار، التي يتم تداولها عبر الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بما يسمى السوق السوداء، فلا علاقة لمصرف لبنان بها ولا مسؤولية عليه. وبكل الاحوال فإن حجم المبالغ المتداولة عبرها ضئيل”.

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