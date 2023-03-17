الجمعة 25 شعبان 1444 ﻫ - 17 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سلامة بدا هادئًا ومتماسكًا.. وجولة ثالثة للوفد الأوروبي!

منذ 37 دقيقة
قصر العدل

قصر العدل

A A A
طباعة المقال

انتهت جلسة الاستماع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الجمعة، أمام الوفد الأوروبي، وبُلّغ أنّ جلسة اليوم كانت جلسة الاستماع الأخيرة إليه، وفق ما أفادت mtv.

فيما عُقد اجتماع بين قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا والوفد الأوروبي في قصر العدل، وبقي مستمرًا بعد مغادرة سلامة.

وقد أفادت مصادر قضائية للـmtv  بأنّ “حاكم المركزي ظهر هادئًا ومتماسكًا في جلسة الإستجواب، وأجاب على كلّ الأسئلة التي طُرحت”.

هذا وسيُغادر الوفد الأوروبي بيروت صباح غد على أن يعود مجدّدًا لاستكمال الملفّ في جولة ثالثة، بعد منتصف نيسان وأيار المقبلَين.

    المزيد من أخبار لبنان

    جولة لمراقبي مصلحة حماية المستهلك - أرشيفية
    على بُعد أيام من رمضان.. تنبيهات إلى أصحاب المحال التجارية
    المكاري وأندريا تيننتي
    تيننتي التقى المكاري: يهمنا تقوية علاقاتنا مع الإعلام اللبناني
    الجيش اللبناني
    جولة على الوحدات العسكريّة بقاعًا.. وتأكيد على الخطة الأمنيّة

    الأكثر قراءة

    هزة أرضية
    هزّة أرضيّة في المتن.. كم بلغت قوّتها؟
    لبنان لا زال يواجه هزات أرضية خفيفة
    بعد الهزات الخفيفة في لبنان.. نصيحة من خبير جيولوجي لأهالي مدينة "صور"!
    الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
    رقمٌ قياسيّ جديد لـ "الدولار الأسود"