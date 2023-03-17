سلامة بدا هادئًا ومتماسكًا.. وجولة ثالثة للوفد الأوروبي!

انتهت جلسة الاستماع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الجمعة، أمام الوفد الأوروبي، وبُلّغ أنّ جلسة اليوم كانت جلسة الاستماع الأخيرة إليه، وفق ما أفادت mtv.

فيما عُقد اجتماع بين قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا والوفد الأوروبي في قصر العدل، وبقي مستمرًا بعد مغادرة سلامة.

وقد أفادت مصادر قضائية للـmtv بأنّ “حاكم المركزي ظهر هادئًا ومتماسكًا في جلسة الإستجواب، وأجاب على كلّ الأسئلة التي طُرحت”.

هذا وسيُغادر الوفد الأوروبي بيروت صباح غد على أن يعود مجدّدًا لاستكمال الملفّ في جولة ثالثة، بعد منتصف نيسان وأيار المقبلَين.